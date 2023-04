Wie werden die Personalkennzahlen bewertet?

Es lohnt sich nur, Kennzahlen zu erfassen, wenn diese Erkenntnisse liefern, die man ohne sie nicht gehabt hätte. Ein Problem dabei ist, dass oft der Vergleichsmaßstab fehlt. Es fällt schwer, Antworten auf Fragen zu finden wie:

Sind unsere Zielvorgaben und Planungen realistisch?

Ist diese Krankenquote (oder eine andere Kennzahl) gut oder schlecht?

Die Antworten darauf ergeben aus zum einen aus dem Vergleich der Kennzahlen mit anderen Unternehmen (= Benchmarking); wobei es schwierig ist, vergleichbare Benchmarking-Partner zu finden, die ihre Zahlen messen und nennen.

Zum anderen können Kennzahlen über einen längeren Zeitraum gemessen werden. Aus dem zeitlichen Verlauf und aus den Veränderungen wird dann sichtbar, ob es besser oder schlechter wird.

Grundlage dafür ist Plan-Ist-Vergleich oder Soll-Ist-Vergleich. Hier ist die Unternehmensleitung gefordert. Sie muss sagen, was sie erwartet (Plan oder Soll). Sie muss Visionen haben, Ziele formulieren und wissen, was sie erreichen will. Das ist ihre originäre Aufgabe.