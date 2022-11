HR-Cockpit individuell bestücken

Die Auswahl der Kennzahlen wird in jedem Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Bei der Auswahl der geeigneten Kennzahlen muss sich das Personalcontrolling an den Anforderungen der Zielgruppen orientieren. Die Zielgruppen geben vor, was sie planen oder steuern möchten. Das Personalcontrolling wählt die dafür geeigneten Kennzahlen aus und erhebt die Daten. Im HR-Cockpit werden die Kennzahlen visuell ansprechend dargestellt und den Zielgruppen zur Verfügung gestellt.