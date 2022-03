Aufgaben, Ziele und Rahmenbedingungen des Personalcontrollings

Organisation des Personalcontrollings

Personalcontroller benötigen nicht nur Controlling-Know-how, sondern auch personalwirtschaftliches Fachwissen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, personalbezogene Entscheidungen der Führungskräfte auf allen Ebenen des Unternehmens zu unterstützen. Dazu müssen Controller deren Personalfragen richtig verstehen. Damit dies gelingt, muss bei der Organisation des Personalcontrollings beachtet werden:

Die Funktion des Personalcontrollings ist im Unternehmen institutionalisiert und auch strategisch ausgerichtet.

Das Personalcontrolling hat Zugriff auf unterschiedliche Datenquellen und kann diese für seine Analysen nutzen.

Es arbeitet sowohl mit dem Unternehmenscontrolling, als auch mit dem Personalmanagement eng zusammen.

Das Personalcontrolling ist meistens in der Abteilung Personalmanagement (HR-Abteilung) angesiedelt. Oft werden die Controlling-Aufgaben dort aber nur nebenbei erfüllt. In einigen Unternehmen werden die Aufgaben in der Controlling-Abteilung durchgeführt; sie sind dann Teil des übergeordneten Unternehmenscontrollings.