Fürs Storytelling kurze Sätze und Verben verwenden

Damit die Story zum Höhepunkt der Präsentation wird und ihre Wirkung voll entfaltet, gilt es, die folgenden Hinweise zu beachten:



Langsam sprechen.

Bei Spannungsmomenten dramaturgische Pausen setzen.

Eine natürliche Sprechweise an den Tag zu legen.

Um das Publikum zu packen, braucht es kurze Sätze mit vielen Verben und wenigen Substantiven, am besten in der Gegenwartsform, denn so nehmen die Zuhörer besonders intensiv Anteil an dem, was gesagt wird, und können es sich außerdem leichter merken. Fortgeschrittene wechseln beim Präsentieren zudem zwischen Lautstärke und Geschwindigkeit, um ihrer Story noch mehr Lebendigkeit zu verleihen.