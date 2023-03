Beispiel für den Einstieg

Die Controllerin der Gartenbaufirma Baumwurzelbewegung nutzt einen solchen Einstieg und beginnt ihre Präsentation so: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Analyse des Jahresergebnisses ist uns eine in dieser Höhe unerwartete und beunruhigend stark gestiegene Kostenposition aufgefallen, die bereits in den Vorjahren eine leichte Aufwärtstendenz aufwies. Was das für Auswirkungen auf unser Geschäft im kommenden Jahr hat und wie wir diese Kosten wieder in den Griff bekommen können, stelle ich Ihnen nun vor.“