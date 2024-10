Formel für das Zählen von Fehlerwerten

Wenn Sie die Anzahl der Fehlerwerte in Ihrer Tabelle ermitteln wollen, setzen Sie die folgende Formel ein:

{=SUMME(WENN(ISTFEHLER(B2:F13);1))}

Die Formel geht davon aus, dass der Bereich B2:F13 auf Fehlerwerte untersucht wird.

Erfassen Sie Formel ohne die geschweiften Klammern am Anfang und am Ende und bestätigen Sie die Formel nicht mit Enter, sondern mit Strg + Umschalt +Enter, da es sich um eine Matrixformel handelt. Durch die Tastenkombination werden die geschweiften Klammern am Anfang und am Ende automatisch eingefügt.