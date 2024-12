Fehler wie #DIV/0! oder #WERT! können in Excel-Tabellen schnell unübersichtlich werden, vor allem bei großen Datenmengen. Sie treten häufig auf, wenn Formeln fehlerhafte Eingabewerte haben oder wenn sie zu ungültigen Berechnungen führen.

Doch wie findet man schnell alle Zellen mit Fehlern, ohne mühsam jeden Bereich manuell zu durchsuchen?

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe einer Excel-Formel automatisch die Zelladressen aller Fehler in einem bestimmten Bereich auflisten können. So können Sie auch in umfangreichen Tabellen, die weit über die Bildschirmansicht hinausgehen, alle Fehler finden – ohne Scrollen und langes Suchen.