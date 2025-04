Das eigene Verhalten als Voraussetzung für wertschätzende Kommunikation

Das eigene Verhalten ist Umwelt für andere

Persönlichkeit und Umwelt beeinflussen sich wechselseitig, sie sind interdependent. Eine – vielleicht nur geringe – Verhaltensänderung meinerseits kann aufgrund dieser Interdependenz konkrete Reaktionen von Menschen in meinem Umfeld auslösen. Diese können dann erneut mein Verhalten und Handeln und dann wiederum das Handeln anderer beeinflussen und so fort.

Das Verhalten eines beteiligten Menschen wirkt – gemäß der Lewin'schen Formel – als Umwelt auf seine Mitmenschen: Mein Tun beeinflusst (nahezu zwangsläufig) das Verhalten anderer Menschen!

Zugleich stellt das durch mein verändertes Verhalten gleichfalls veränderte Verhalten der anderen für mich eine neue Umwelt dar. Und das beeinflusst wiederum mein Verhalten – und so fort! In diesem Sinne gilt die Lebensweisheit (in Anlehnung an George Bernhard Shaw):

„Wer die Welt verändern will, kann, muss und darf (nur) bei sich selbst beginnen!“