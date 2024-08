Die Funktion AGGREGAT() in Excel ist äußerst flexibel und leistungsstark, da sie mehrere Berechnungsfunktionen integriert. Außerdem lassen sich bestimmte Werte oder Fehler in den Daten ignorieren. Dies ist besonders hilfreich in umfangreichen Datensätzen, bei denen man zum Beispiel Nullwerte, Fehler oder ausgeblendete Zellen nicht berücksichtigen möchte.

AGGREGAT() besitzt die folgende Syntax:

AGGREGAT(Funktionsnummer; Optionen; Bereich)

Funktionsnummer

Eine Zahl zwischen 1 und 19, die die auszuführende Berechnung angibt.

1 - MITTELWERT

2 - ANZAHL

3 - ANZAHL2

4 - MAX

5 - MIN

6 - PRODUKT

7 - STABW.S

8 - STABW.N

9 - SUMME

10 - VAR.S

11 - VAR.P

12 - MEDIAN

13 - MODUS.EINF

14 - KGRÖSSTE

15 - KKLEINSTE

16 - QUANTIL.INKL

17 - QUARTILE.INKL

18 - QUANTIL.EXKL

19 - QUARTILE.EXKL

Im Beispiel muss der Wert 9 für Summe erfasst werden.

Optionen

Eine Zahl zwischen 0 und 7, die bestimmt, welche Werte ignoriert werden sollen:

0 oder nicht angegeben - Geschachtelte TEILERGEBNIS- und AGGREGAT-Funktionen ignorieren

1 - Ausgeblendete Zeilen, geschachtelte TEILERGEBNIS- und AGGREGAT-Funktionen ignorieren

2 - Fehlerwerte, geschachtelte TEILERGEBNIS- und AGGREGAT-Funktionen ignorieren

3 - Ausgeblendete Zeilen, Fehlerwerte, geschachtelte TEILERGEBNIS- und AGGREGAT-Funktionen ignorieren

4 - Nichts ignorieren

5 - Ausgeblendete Zeilen ignorieren

6 - Fehlerwerte ignorieren

7 - Ausgeblendete Zeilen und Fehlerwerte ignorieren

Im Beispiel muss der Wert 6 für Fehlerwerte ignorieren angegeben werden.

Bereich

Hier erfassen Sie den Bereich, in dem die zu summierenden Werte stehen. Im Beispiel ist dies der Bereich A2:C11.