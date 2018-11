„Keiner kann das so gut wie ich!“

Obwohl sie es vermutlich nie zugeben würden: Manche Projektleiter glauben von sich, die einzige Person unter der Sonne zu sein, eine bestimmte Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit aller erledigen zu können. Sie sind absolut davon überzeugt, selbst die Aufgabe am besten und am schnellsten erledigen zu können. „Gerade jetzt und bei diesem Kunden“, so heißt es dann, „können wir uns nun wirklich keine Fehler erlauben!“

Falsch!

Natürlich brauchen die Mitarbeiter am Anfang etwas länger und machen vielleicht auch Fehler. Lässt man sie aber selbständig agieren, werden sie immer besser. Mit der Zeit werden sie ebenso gut wie der Projektleiter – und dann besser!