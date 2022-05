Aufgaben delegieren als Führungskraft – worauf es ankommt

In den folgenden Abschnitten dieses Handbuch-Kapitels werden die wichtigen Aspekte beim Delegieren von Aufgaben erläutert. So bereiten Sie sich als Führungskraft selbst besser darauf vor, in Zukunft (mehr) Aufgaben zu delegieren. Außerdem geben wir Ihnen Instrumente an die Hand, um eine Aufgabe richtig zu delegieren und um den Überblick über die Aufgaben zu behalten, die Sie an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen haben.