Projektstart ernst nehmen

Gerade in Projekten, die einen großen Erfolgs- und Zeitdruck haben, tappen Manager und Mitarbeiter oft in die Falle, dass der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird. Der Aufwand, diese Fehler und Versäumnisse der Startphase im Projektverlauf zu korrigieren, ist jedoch erheblich und raubt im Nachhinein viel Zeit, Ressourcen und schließlich Geld. Deshalb müssen Organisationen lernen, den Projektstart als wesentliches Erfolgskriterium des Projekts anzusehen und diesem Teil des Vorhabens genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie der eigentlichen Arbeit am Ergebnis.

Die Planungen zum Projektstart sind wichtig. Doch dürfen sich diese Regelungen nicht zu einer Art Mantra entwickeln, das nur um seiner selbst willen eingehalten wird. In modernen Projekten ist die permanente Anpassung nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auftretende Veränderungen müssen durch vorausschauendes Management und exzellente Kommunikation in das Projekt integriert werden – solange es sinnvoll, bezahlbar und vom Ressourcenaufwand her leistbar ist.

Zeit, Kosten und Qualität – drei Faktoren, die gestern wie heute ein magisches Dreieck im Projektmanagement bilden. Verändert sich ein Faktor, verändern sich auch die anderen. Dessen muss sich jede Projektleitung auch in modernen Projekten gewahr sein.