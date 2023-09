Rücklaufquote verbessern mit dem richtigen Kommunikationskanal

Für Händler- und Dienstleister ist es häufig leider nicht leicht, ihre Kundinnen und Kunden zu erreichen. Daher muss bereits bei der Konzeption einer Befragung die richtige Wahl und die Kombination der Kommunikationskanäle feststehen.

So sind gut geschulte Mitarbeitende in der Lage, im persönlichen Gespräch vor Ort, auf einer Messe oder am Telefon, wertvolle Erfahrungen und Stimmungen einzufangen. Auch gut sichtbare Feedback-Terminals ermöglichen eine schnelle Rückmeldung im Vorbeigehen. Strategisch geeignet sind Positionen auf Ausstellungsflächen, an Infoständern, in der Kassenzone oder an Warteschlangen.

Spielt sich die Kundenreise mit Informationssuche, Beratung und Bestellung digital ab, sind andere Methoden gefragt. Hier ermöglichen Customer-Experience-Lösungen Unternehmen, über die Browserversion der Kundinnen und Kunden zunächst herauszufinden, ob am anderen Ende Fingerspitzen- oder Mausbedienerinnen und Mausbediener an unterschiedlich großen Bildschirmen klicken.

Dementsprechend lassen sich geeignete Befragungsformate ableiten: Für kurze Stimmungsbilder haben sich Pop-up-Fenster bewährt und individuelle Fragen werden via Live-Chat oder Messenger auf der Website oder in mobilen Apps gestellt.

Ferner können Unternehmen Funktionen für Erfahrungsberichte und Produktbewertungen gut sichtbar an verschiedenen Stellen ihres Internetauftritts platzieren. Je breiter das Angebot hinter den Schaltflächen ist – von der Online-Befragung, über Chatbots, SMS-, WhatsApp und E-Mail-Kontakt bis hin zur telefonischen Erreichbarkeit, – desto leichter machen Unternehmen es ihren Kundinnen und Kunden, Rückmeldung zu geben.

Schließlich sollten auch die analogen Wege nicht ganz außer Acht bleiben: Bevorzugt die Zielgruppe Rückmeldemethoden über Papierfragebögen, sind Unternehmen gut beraten, diese an strategisch wichtigen Stellen auszulegen, zu verteilen oder zu versenden.