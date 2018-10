Informationsphase: den Nutzen des Angebots vermitteln

In der folgenden Informationsphase geht es darum, dem Kunden den Nutzen Ihres Angebots anschaulich zu machen. Erst in der Informationsphase ist es sinnvoll, Success Stories oder Ideen zu präsentieren. Erst an dieser Stelle kann Ihre vorbereitete oder auch spontan abgeleitete Nutzenargumentation ihr eigentliches Potenzial entfalten. Idealerweise können Sie die Nutzenargumentation im Gespräch auch gleich durch einen sorgfältig vorbereiteten Business Case oder die Schilderung eines Szenarios anschaulich untermauern, zum Beispiel von einem Durchschnittskunden mit ähnlicher Situation.