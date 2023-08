Begrüßung

Begrüßen Sie den Besucher mit „Guten Tag“ oder „Hallo“. Warten Sie kurz ab, um dem Besucher Zeit zu geben, ebenfalls zu grüßen.

Situative Frage

Erfolgt noch keine Reaktion des Besuchers, sollten Verkäufer situativ fragen: „Ich sehe, Sie schauen sich unseren neuen … an.“ Oder: „Ich sehe, Sie testen bereits die Funktionen des …“

Pause, um dem Besucher Zeit zum Reagieren zu geben. Er soll zum Dialog eingeladen werden. Manche Standbesucher fangen nun schon von sich aus an, zu sprechen. Sie sagen, was sie interessiert, sie stellen Fragen, sie erzählen etwas zu ihrem Hintergrund oder zum Anlass des Besuchs. Das sind alles wichtige Anknüpfungspunkte, um in das Gespräch einzusteigen und den Dialog zu führen.

Kurze Potenzialanalyse

Reagiert der Besucher nach der Pause nicht, erfolgt eine kurze Potenzialanalyse, um seine Aufmerksamkeit auf die Produkte oder das Unternehmen des Ausstellers zu lenken. Fragen Sie: „Sie nutzen bereits solche … Produkte?“ Oder: „Sie kennen unser Unternehmen schon?“

Übergabe der Visitenkarte

Antwortet der Besucher, zeigt er Interesse und verspricht er Potenzial, erfolgt bereits nach den ersten Sätzen der Austausch der Visitenkarten. Dabei stellt sich der Verkäufer zuerst vor und übergibt seine Visitenkarte. Er macht eine Pause, lässt den Besucher die Visitenkarte lesen und wartet auf dessen Reaktion.

In vielen Fällen fühlt sich der Besucher eingeladen, dem Verkäufer ebenfalls seine Visitenkarte zu übergeben. Sollte der Besucher dies jedoch nicht tun, fragt der Verkäufer direkt nach.

Der Vorstellungsrahmen zu Beginn des Messeverkaufsgesprächs ist äußerst wichtig, denn der Verkäufer muss wissen, wer sein Gegenüber ist, um die weitere Gesprächsstrategie festzulegen und sich auf den Besucher einstellen zu können.