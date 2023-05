Mehr zuhören als reden

Viele Verkäufer erzählen im Verkaufsgespräch zuerst ausführlich und begeistert von ihren Produkten. So erfährt der Kunde, was der Verkäufer für wichtig hält, aber der Verkäufer erfährt nicht, was dem Kunden wichtig ist. Das sind oftmals ganz unterschiedliche Dinge.

Reden Sie bei der Bedarfsanalyse deutlich weniger als Ihr potenzieller Kunde. Die Verteilung der Redezeit sollte etwa 30 zu 70 sein. Das heißt, 30 Prozent des Gespräches sollten Sie reden und 70 Prozent der Zeit redet der Interessent. Das bedeutet für Sie: Sie werden 70 Prozent des Gespräches aktiv zuhören. Wenn der Kunde erzählt, seien Sie aufmerksam und konzentrieren Sie sich ganz genau auf das, was er sagt. Nur dann können Sie herausfinden, was sein Bedarf ist.

Machen Sie sich während des Gespräches bei wichtigen Punkten Notizen. Das hat zwei Vorteile: Erstens merkt Ihr Gegenüber, dass Sie das von ihm Gesagte für wichtig halten. Und zweitens können Sie den Punkt später aufgreifen, um eine Nachfrage zu klären oder um diesen Aspekt in Ihr Angebot einzubinden.