Notwendige Veränderung bei der Mitarbeiterführung

Führungskräfte müssen Respekt und das Selbstwertgefühl gut ausgebildeter Experten in ihrem Team fördern. Um herauszufinden, wie das am besten gelingt, wurden mehr als 80 Teilnehmende an Seminaren aufgefordert, Vorschläge dafür zu entwickeln. Das Ergebnis zeigt, dass die Mehrzahl der Vorschläge die Einbeziehung in Entscheidungen betreffen (37 %). Dazu zählen beispielsweise:

mitgestalten

mit in Aufgaben und Ziele einbeziehen

gemeinsam etwas erreichen

Vertrauen

Freiheiten einräumen

Verantwortung übertragen

das Gefühl zu haben, Teil des Großen und Ganzen zu sein

Fragen nach Meinung, Einschätzung und Ideen

ernst genommen werden

Transparenz durch Information

Außerdem sind die Art und Weise der Kommunikation, Empathie, die Rolle von Feedback und der Umgang mit Konflikten wichtig (28 %). Hier werden genannt:

Verständnis zeigen

Mitgefühl äußern

Zuhören

Rückfragen

auf Menschen eingehen

Feedback geben

Interesse zeigen

Gleichbehandlung

den Rücken stärken

Kommunikation auf Augenhöhe

Rücksicht auf persönliche Gegebenheiten

Danke sagen

Unterstützung anbieten

Schließlich müssen klassische Instrumente wie Stellenbeschreibungen durch systemische Instrumente wie die Job-Matrix ersetzt werden. Damit werden Mitarbeitende in Veränderungsprozesse einbezogen und Widerstände sinken.