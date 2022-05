Worum geht es bei der Kundenrückgewinnung?

Aufwand und Nutzen der Kundenrückgewinnung

Der Aufwand für die Kundenrückgewinnung kann hoch sein: Der Kundenkontakt muss gepflegt werden, der Vertrieb muss dem verlorenen Kunden attraktive Angebote zum Wiedereinstieg unterbreiten, der Kunde muss beim Wiederkauf ein positives Erlebnis haben. Dieser Aufwand lohnt sich in vielen Fällen.

Die Chancen für den Erfolg stehen gut, wenn der passende Stellhebel gewählt wird. Wie rentabel es ist, verlorene Kunden zu bearbeiten und zurückzugewinnen, hängt vom Aufwand für die jeweiligen Maßnahmen ab. Der Nutzen daraus ergibt sich aus dem zukünftigen Kundenwert. Das sind die Verkaufspotenziale, die der Kunde mitbringt, wenn er wieder in eine Geschäftsbeziehung eintritt; der sogenannte Second Customer Life Time Value.