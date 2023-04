Warum die Vorbereitung auf ein Verkaufsgespräch am Telefon wichtig ist

Wer als Verkäufer das Gespräch gut vorbereitet und in Phasen einteilt, steigert die Chance auf einen erfolgreichen Verkaufsabschluss. Das ist vor allem dann wichtig, wenn das Verkaufsgespräch am Telefon geführt wird. Denn in dieser Situation müssen Sie als Verkäuferin oder Verkäufer schnell auf den Punkt kommen.