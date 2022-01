So erhalten Sie schnell einen Eindruck darüber, ob Ihr Kunde bereit ist, den Geschäftskontakt wieder aufleben zu lassen. Reagieren Sie nie verärgert und rechtfertigen Sie sich in keinem Fall für das, was in der Vergangenheit zum Abbruch des Kundenverhältnisses geführt hat.

Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Kunde zunächst ablehnend reagiert. Immerhin hat er nicht um die erneute Kontaktaufnahme gebeten. Begreifen Sie Kundeneinwände und Widerstände als Chance und als Interesse des Kunden an der neuen Geschäftsbeziehung. Finden Sie den wahren Grund des Widerstandes durch Verständnis und offene Fragen heraus.