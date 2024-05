Tipp 6: Aktiv Zuhören

Beim Nachfassen werden Sie auf zurückhaltende und auch auf ablehnende Gesprächspartner treffen. Wahrscheinlich sind solche Gespräche sogar in der Überzahl. Doch dürfen Sie nicht mit dieser Erwartung in das Gespräch gehen. Sie hören leicht nur noch das heraus, was Sie erwarten: Zurückweisung. Es ist wichtig, dass Sie die Aussagen des Gesprächspartners unvoreingenommen erfassen. Um Gesagtes aufzunehmen und wirklich konstruktiv daran anzuknüpfen, eignet sich die Technik des aktiven Zuhörens.

Fassen Sie so gut wie möglich zusammen, was Sie verstanden haben. Wiederholen Sie die Kernaussagen des Gesprächspartners und klären Sie durch Nachfragen, wenn Sie etwas nicht ganz verstanden haben.

Durch aktives Zuhören signalisieren Sie, dass Ihnen wichtig ist, was Ihr Gesprächspartner zu sagen hat. Ganz unabhängig davon, welche Wirkung es auf Sie selbst hat. Sollte er das Angebot zum Beispiel strikt ablehnen, können Sie durch gezielte Fragen nach den Gründen trotzdem Beziehungsarbeit leisten und signalisieren, dass Sie lernbereit sind und auch weiterhin mit dem Gesprächspartner zusammenarbeiten möchten.