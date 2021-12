Angebotsunterlagen zusammenstellen, abgeben und nachverfolgen

Angebote dokumentieren und aufbewahren

Wichtig ist, dass Sie alle abgegebenen Angebote erfassen und dies auch dokumentieren. Legen Sie also einen Ordner mit allen Angeboten an und nummerieren Sie die Angebote eindeutig (zum Beispiel fortlaufend). Fassen Sie in dem Ordner (elektronisch oder in Papierform) alle mit dem Angebot versendeten Unterlagen zusammen.

Das Steuerrecht und das Handelsrecht schreiben vor, welche Geschäftsunterlagen in welcher Form und über welchen Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Die wesentlichen Vorschriften dazu finden sich in der Abgabenordnung (AO) und im Handelsgesetzbuch (HGB). Angebote gehören zu den Geschäftsunterlagen, wenn daraus ein Auftrag wurde (erfolgreiches Angebot); sie müssen sechs Jahre aufbewahrt werden. Ist ein Angebot nicht erfolgreich, muss es nicht aufbewahrt werden. Es empfiehlt sich jedoch, alle abgegebenen Angebote für eine Auswertung zu dokumentieren.