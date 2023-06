Kundenakquise und Neukundengewinnung Angebot erstellen – Inhalte und Argumentation

Professionelle, verständliche und kaufmotivierende Angebote für Ihre Kunden sind im Verkaufsprozess ein wichtiger Meilenstein. Dabei kommt es darauf an, dass Sie die notwendigen Inhalte im Angebot darstellen, dass der Kunde den Nutzen erfährt und dass der Kaufpreis richtig vermittelt wird. Was schreiben Sie dazu in Ihr Angebot und worauf sollten Sie bei der Angebotserstellung achten?