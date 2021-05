Einen überzeugenden Werbetext verfassen

Betrachten Sie Ihren Werbetext als eine klare Argumentation, die Ihre Zielgruppe anspricht. Ein überzeugendes Angebot, das wegen langweiliger oder komplizierter Texte nicht funktioniert, ist ärgerlich. Texte sind in jedem Marketingmedium ein zentraler Bestandteil. Deshalb müssen sie Ihre Botschaften verständlich und überzeugend transportieren, ansonsten werden sie hinter ihrem Potenzial zurückbleiben.

Was macht einen Werbetext wirksam? Sechs Punkte sind für die Wirkmacht eines Werbetextes entscheidend:

1. Die Sprache der Zielgruppe

Sie sollten immer einfach und verständlich schreiben und sich an den Duktus Ihrer Zielgruppe halten. So werden schnell Verbindungen geschaffen und Sie wirken für Ihre Zielgruppe sehr sympathisch. Die Argumentation sollte immer leicht zu verstehen sein. Sollten Sie sich unsicher sein, setzen Sie eine Stufe früher an. Schreiben Sie also einen Grad einfacher, als Sie zunächst vermuten.

2. Eine überzeugende Argumentation

Im Mittelpunkt Ihrer Argumentation steht immer der Nutzen der Kundinnen und Kunden. Vielen Unternehmen fällt es schwer, die eigenen Produkte in deren Welt zu übertragen. Es geht nicht darum, was das Produkt auszeichnet, sondern darum, was es den jeweiligen Menschen bringt. Es geht um die ewige Frage der Zielgruppe: „Was habe ich denn davon?“ Diese Frage muss für jeden einzelnen Punkt der Argumentation überzeugend beantwortet werden.

3. Gute Überschriften

Schon in der Überschrift muss der Nutzen Ihres Angebots deutlich kommuniziert werden. Eine gute Überschrift spricht genau Ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse an.

4. Ein packender Einstieg

Sollten Sie das Interesse mit der Überschrift gewonnen haben, dann bauen Sie das Interesse im Einstieg aus. Danach sollte Ihre Kundschaft brennend am weiteren Text und am Angebot interessiert sein.

5. Eine klare Struktur und die richtige Länge

Die Argumentation muss tautologisch aufgebaut sein und einem „roten Faden“ folgen. Hierbei muss das Geschriebene gut zu verstehen sein. Es muss auf den Punkt kommen und gleichzeitig alle wichtigen Verkaufsargumente enthalten.

6. Eine klare Handlungsanweisung

Der Schluss Ihres Werbetextes muss eine klaren Handlungsanweisung enthalten, zum Beispiel: „Füllen Sie jetzt dieses Formular aus!“ oder „Rufen Sie jetzt an!“

Wenn Sie all diese Punkte beachten, sollten Sie dazu in der Lage sein, eine überzeugende Werbebotschaft zu formulieren.