Architektur, Arbeitsweise und technische Grundlagen für Python und Excel

Warum sollten Sie „import pandas as pd“ schreiben?

Das müssen Sie grundsätzlich nicht machen, da die Pandas-Bibliothek standardmäßig von Excel importiert wird. Es gibt jedoch drei wichtige Gründe, warum es trotzdem gute Praxis ist:

1. Transparenz und Lesbarkeit

Wenn Sie das Excel-Dokument an jemanden schicken oder es nach drei Monaten selbst wieder öffnen, sehen Sie oben sofort in der Zelle: „Ah, hier wird mit Pandas gearbeitet.“ Ohne den expliziten Import müsste man erst im Initialisierungsmenü nachsehen, welche Werkzeuge überhaupt aktiv sind.

2. Kompatibilität (Copy & Paste)

Wenn Sie Ihren Code später außerhalb von Excel nutzen möchten – zum Beispiel in einem anderen Python-Editor wie Jupyter Notebook oder VS Code –, wird der Code dort nicht funktionieren, wenn das „import pandas as pd“ fehlt. Mit der Angabe bleibt der Code portabel.

3. Versionskontrolle und Eindeutigkeit

In der Initialisierung legt Excel fest, welche Version von Pandas genutzt und welches Kürzel (Alias) verwendet wird. Schreiben Sie es selbst, dann haben Sie die volle Kontrolle und stellen sicher, dass genau das passiert, was Sie erwarten.