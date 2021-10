Warum besondere Ereignisse im Unternehmen erfassen und auswerten?

Jedes besondere Ereignis hat einen Effekt auf das Unternehmen oder den Betriebsablauf. Ansonsten wäre es als solches vermutlich nicht erkannt worden. Diese Effekte können positiv oder negativ sein, wenn man sie in Bezug setzt zu gewünschten Ergebnissen oder Zielen. Diese werden mit Kennzahlen überwacht. Gibt es bei diesen Kennzahlen plötzlich unerklärliche Abweichungen, dann fragt man sich: warum?

Messwerte von Kennzahlen erklären

Wenn besondere Ereignisse wahrgenommen und erfasst werden, dann können Sie die Entwicklung von Kennzahlen zur Zielerreichung erklären. Sie bilden die Situation ab, in der sich eine Kennzahl so ergeben hat, wie sie gemessen wurde. Sie zeigen, wie der Messwert oder die Entwicklung einer Kennzahl zu interpretieren ist.

Ursachen für Abweichungen sichtbar machen

Manchmal liefern die besonderen Ereignisse auch die Gründe dafür, warum ein Ziel nicht erreicht wird und die Kennzahl anders verläuft als gedacht. Das trifft insbesondere dann zu, wenn sich besondere Ereignisse in einem Zeitraum häufen. Viele besondere Ereignisse auf einmal können ein Team oder die Organisation des Unternehmens insgesamt überfordern.

Leistungsvergleiche ermöglichen

Aus der übergeordneten Unternehmens- und Controlling-Sicht können unterschiedliche Bereiche, Werke oder Standorte des Unternehmens auch miteinander verglichen werden, indem die Zahl der gemeldeten besonderen Ereignisse jeweils ermittelt wird. So werden Ähnlichkeiten und Unterschiede sichtbar. Die Geschäftsleitung kann prüfen, warum sich besondere Ereignisse an einem Standort besonders häufen oder warum eine Art von Ereignis in einem Werk nie vorkommt – in allen anderen aber durchaus.

Das sind Erkenntnisse, die helfen, wenn es darum geht, Organisationen robuster zu machen, Prozesse genauer zu beleuchten, Ziele zu vereinbaren oder Leistungen zu bewerten.