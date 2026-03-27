Daten filtern mit Pandas – Bedingungen in Python in Excel

Häufige Fehler beim Filtern mit Python

Gerade am Anfang passieren oft kleine Fehler. Zum Beispiel fehlende Klammern. So ist es richtig:

umsatz[(umsatz["Preis"] > 50) & (umsatz["Verkaufsmenge"] > 20)]

In Pandas-Filtern müssen Sie die Symbole & (Und) und | (Oder) verwenden, da diese auf den gesamten Datensatz gleichzeitig wirken. Ausnahmen bildet die .query()-Methode, dort können Sie and und or schreiben.

Achten Sie auf die genaue Schreibweise der Spaltennamen. Leerzeichen und Sonderzeichen müssen exakt übernommen werden.

Wenn ein Vergleich nicht funktioniert, prüfen Sie den Datentyp der Spalte mit umsatz.dtypes.

Ein häufiger Fehler: Der direkte Vergleich mit None funktioniert in Pandas nicht korrekt, da NaN-Werte sich beim Vergleich anders verhalten. Falsch wäre: umsatz[umsatz["Land"] == None]

Richtig ist:

umsatz[umsatz["Land"].isna()]