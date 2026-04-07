Daten sortieren und Ranglisten erstellen mit Pandas in Python in Excel

Natürlich lassen sich solche Fragestellungen auch direkt in Excel mit Filtern und Sortierfunktionen bearbeiten. Mit Pandas geht das jedoch reproduzierbar, sehr schnell und mit wenig Code.

Gerade bei größeren Datenbeständen ist das ein großer Vorteil. Statt manuell nach einer Spalte zu sortieren, definieren Sie die Logik einmal im Code und können sie jederzeit erneut anwenden.