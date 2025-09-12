Den Filterkontext verstehen und mit CALCULATE steuern

Der Filterkontext – das Fundament von DAX

Der Filterkontext bei Excel-Power-Pivot zeichnet sich aus durch:

Jede Zelle in einer Pivot-Tabelle (PivotTable) hat ihren eigenen Filterkontext.

Dieser Kontext ergibt sich aus den Zeilen- und Spaltenfeldern, den gesetzten Filtern, sowie aus Datenschnitten und Zeitachsen.

Ein Measure wird immer erst nach Anwendung aller Filter berechnet.

Beispiel: Das Measure [Umsatz], das mit der DAX-Funktion SUMX die Menge × Stückpreis summiert, wird nicht für die gesamte Tabelle gerechnet, sondern nur für die Zeilen, die durch den aktuellen Filterkontext sichtbar sind.

Wenn Sie also die Pivot-Tabelle nach Kunde A filtern, sieht das Measure nur die Transaktionen von Kunde A. Das gilt auch für Kombinationen wie „Müller GmbH im Jahr 2024“.

Wichtig ist: Der Filterkontext ist die „Brille“, durch die DAX die Daten betrachtet. Alles, was außerhalb des Kontexts liegt, existiert für die Berechnung nicht.