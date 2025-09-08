Umsatz berechnen mit der DAX-Funktion SUMX in Power Pivot

Standardfall: Menge und Preis stehen in derselben Tabelle

Befinden sich Menge und Preis in der gleichen Tabelle, dann können Sie mit der folgenden Formel den Umsatz in einem Measure berechnen:

Umsatz := SUMX(tbl_Bestellungen; tbl_Bestellungen[Menge] * tbl_Bestellungen[Einzelpreis])

Im ersten Argument legen Sie fest, welche Tabelle zeilenweise mit der Funktion SUMX durchgegangen werden soll:

:= SUMX(tbl_Bestellungen; tbl_Bestellungen[Menge] * tbl_Bestellungen[Einzelpreis])

Dies im Beispiel die Tabelle tbl_Bestellungen.

Anschließend legen Sie im zweiten Argument (Ausdruck) den Rechenvorgang pro Zeile fest.

:= SUMX(tbl_Bestellungen; tbl_Bestellungen[Menge] * tbl_Bestellungen[Einzelpreis])

Im letzten Schritt werden die Ergebnisse pro Zeile dann summiert.