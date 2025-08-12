Power-Pivot-Modell vereinfachen mit RELATED und ausgeblendeten Feldern

Legen Sie nun in der Tabelle tbl_Bestellungen eine neue Spalte an.

Doppelklicken Sie hierzu im Spaltenkopf auf die Spalte Spalte hinzufügen und vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen. Im Beispiel lautet der Name Filiale.

Bestätigen Sie den Namen, indem Sie die Enter-Taste drücken.

Klicken Sie jetzt mit der linken Maustaste auf die erste Zelle in der neuen Spalte Filiale. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste in die Formelleiste. Erfassen Sie hier jetzt die Formel =RELATED(

Sie bekommen nach der Klammer jetzt alle verknüpften Tabellen und deren Spalten angezeigt.