Den letzten Wert in einer Excel-Liste finden

Excel mit ChatGPTDen letzten Wert in einer Excel-Liste finden

Wie Sie mit ChatGPT eine einfache und robuste Lösung finden, um den letzten Wert in einer Liste zu ermitteln.

Das Problem

Sie haben eine Liste mit Werten – zum Beispiel Monatswerte, Umsätze, Stati oder Eingaben von Mitarbeitenden. Die Liste enthält aber Lücken, Leerzeilen oder unvollständige Einträge.

Typischer Praxisfall:

  • In der Spalte A stehen Werte.
  • Nicht alle Zeilen sind gefüllt.
  • Die Länge der Liste ist nicht bekannt.
  • Sie möchten immer den letzten ausgefüllten Wert aus dieser Liste ermitteln

Das klingt trivial – ist es aber nicht. Viele Anwender versuchen komplizierte Formeln oder nutzen Hilfsspalten.

Beispiel-Datenbasis

Beispielwerte in A1:A10:

Der letzte gefüllte Wert ist 41 in der Zelle A8.

Klassische Excel-Lösung

Viele Anwender greifen zu:

  • INDEX + VERGLEICH
  • INDIREKT
  • VERWEIS
  • Kombinationen mit ANZAHL2
  • Array-Formeln, die schwer zu lesen sind

Ein Beispiel für eine klassische Lösung ist:

=VERWEIS(2;1/(A1:A200<>"");A1:A200)

Diese Formel:

  • ist schwer zu verstehen,
  • arbeitet mit einem Trick (VERWEIS stoppt bei der letzten Zahl),
  • erzeugt bei vielen Nutzern Fragezeichen und
  • ist nicht robust, wenn falsche Datentypen vorhanden sind.

Diese Lösung funktioniert – ist aber altmodisch und unübersichtlich.

Die elegante ChatGPT-Lösung

Wenn Sie ChatGPT fragen:

„Gib mir eine moderne Formel (Excel 365), die den letzten nichtleeren Wert in A1:A200 zurückgibt.“

Dann erhalten Sie eine Lösung wie:

=LET(x; FILTER(A1:A200; A1:A200<>"");ÜBERNEHMEN(x; -1))

Warum ist diese Formel besser?

  • FILTER holt alle gefüllten Werte
  • LET macht die Formel lesbar
  • ÜBERNEHMEN greift elegant den letzten Wert ab
  • keine Tricks nötig
  • gleichermaßen robust bei Text, Zahlen, Datum
  • läuft in allen modernen Excel-Versionen

Das ist die Art von Lösung, die ChatGPT in Sekunden erstellt – inklusive Erklärung.

Der Prompt für ChatGPT

Diesen Prompt können Sie eins zu eins in ChatGPT eingeben:

„Ich habe Werte in A1:A200. Bitte erstelle mir eine moderne Excel-365-Formel, die den letzten nichtleeren Wert zurückgibt. Erkläre mir außerdem, wie die Formel funktioniert und welche Alternativen es gibt.“

ChatGPT liefert dann:

  • die Formel
  • eine Schritt-für-Schritt-Erklärung
  • eine alternative klassische Lösung
  • gegebenenfalls weitere Varianten (zum Beispiel ohne LET)
  • Hinweise für Sonderfälle (zum Beispiel wenn die Liste komplett leer ist)

Erweiterungsmöglichkeiten

ChatGPT schlägt automatisch weitere Lösungen vor. Wenn Sie ChatGPT bitten:

„Bitte erweitere die Formel so, dass die zwei letzten Werte von hinten angezeigt werden.“

ChatGPT liefert sofort das Ergebnis als Änderung der ursprünglichen Formel:

=ÜBERNEHMEN(x; -2)

Oder:

„Ich benötige zusätzlich die Zeilennummer des letzten Werts.“

ChatGPT erzeugt:

=LET(x; FILTER(SEQUENZ(ZEILEN(A1:A200)); A1:A200<>"");ÜBERNEHMEN(x; -1))

Fazit

Dieser Praxisfall zeigt exemplarisch, warum ChatGPT ein echter Excel-Co-Pilot ist:

  • Eine scheinbar einfache Aufgabe kann klassische Excel-Nutzer viel Zeit kosten.
  • ChatGPT löst sie in Sekunden.
  • Die Lösung ist modern, klarer und robuster.
  • Die Formel ist leichter zu warten.
  • Erweiterungen sind sofort möglich.

So werden Excel-Aufgaben einfacher, schneller und qualitativ hochwertiger.

