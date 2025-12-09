Den letzten Wert in einer Excel-Liste finden

Das Problem

Sie haben eine Liste mit Werten – zum Beispiel Monatswerte, Umsätze, Stati oder Eingaben von Mitarbeitenden. Die Liste enthält aber Lücken, Leerzeilen oder unvollständige Einträge.

Typischer Praxisfall:

In der Spalte A stehen Werte.

Nicht alle Zeilen sind gefüllt.

Die Länge der Liste ist nicht bekannt.

Sie möchten immer den letzten ausgefüllten Wert aus dieser Liste ermitteln

Das klingt trivial – ist es aber nicht. Viele Anwender versuchen komplizierte Formeln oder nutzen Hilfsspalten.