Den Median mit MEDIANX() berechnen

Wie Median und Mittelwert berechnet werden

Der arithmetische Mittelwert (oder Durchschnitt) wird berechnet, indem Sie alle Werte addieren und durch ihre Anzahl teilen.

Beispiel: (10 + 10 + 10 + 200) ÷ 4 = 57,5

Obwohl drei Bestellungen bei 10 EUR liegen, hebt eine einzige große Bestellung von 200 EUR den Durchschnitt stark an.

Der Median dagegen ist der mittlere Wert einer sortierten Liste.

Bei denselben Daten (10, 10, 10, 200) ist der Median (10 + 10) ÷ 2 = 10.

Damit spiegelt der Median viel besser wider, was „typisch“ ist.