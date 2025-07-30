Einführung und Grundlagen zur Datenanalyse mit Power Pivot

Warum Power Pivot?

Wer regelmäßig mit umfangreichen Daten arbeitet, kennt die Grenzen klassischer PivotTables: Sie geraten bei mehreren Tabellen, komplexen Berechnungen oder sehr großen Datenmengen schnell an ihre Grenzen.

Genau hier setzt Power Pivot an – eine leistungsstarke Erweiterung, die Excel in ein echtes Analysewerkzeug verwandelt und professionelle Möglichkeiten für Reporting und Auswertung bietet.

