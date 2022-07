Entscheidungsvorlage erstellen zur Einführung des Key-Account-Managements

Entscheidungsvorlage zu Key-Account-Management – Inhalte

Erstellen Sie eine Entscheidungsvorlage, die beschreibt, wie die Antworten zu den oben aufgeführten Fragen für Ihr Unternehmen lauten. Die Geschäftsleitung muss daraus erfahren, welche Kunden Key-Account-Kunden für Ihr Unternehmen sind und welche Umsatz- und Gewinnpotenziale sie mitbringen. Es muss sichtbar werden, inwiefern Ihr Unternehmen ein wichtiger Lieferant für diese Kunden ist und was die besonderen Kompetenzen Ihres Unternehmens sind.

Sie beschreiben in Ihrem Konzept und in der Entscheidungsvorlage, wie Key-Account-Management in Ihrem Unternehmen organisatorisch verankert werden kann, wie viele Personen und welche Ressourcen dafür benötigt werden und mit welchem Budget Sie planen. Schließlich schätzen Sie ab, welche positiven Effekte das Key-Account-Management langfristig für Ihr Unternehmen haben kann und haben soll – und woran Sie diesen Erfolg messen werden.