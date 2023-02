Problemlösekette mit dem Kunden einrichten und optimieren

Kundenanalyse Kundenwert und Customer Lifetime Value ermitteln

Wie berechnen Sie den Customer Lifetime Value? Welche Methoden helfen Ihnen bei der Ermittlung des Kundenwertes? Aus welchen Kenngrößen setzt sich der Kundenwert zusammen? Und was haben der Kundenwert und der Customer Lifetime Value miteinander zu tun? Hier finden Sie einen verständlichen Einstieg ins Thema – mitsamt Vorlagen zu Berechnung der relevanten Kennzahlen.