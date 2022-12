Strategie für Entsorgung und Recycling

Im besten Fall gelingt es, alle Abfälle des Unternehmens zu recyceln. Abfälle werden dazu in vier Klassen eingeteilt; je nachdem, was verwertet und was noch verwendet werden kann. Halten Sie in der folgenden Tabelle fest, welche Abfälle aus den einzelnen Unternehmensbereichen in welcher Form recycelt werden können und wie Sie die Möglichkeiten und Kosten dafür einschätzen. Diese Übersicht ist Teil der Entsorgungsstrategie Ihres Unternehmens und des Entsorgungskonzepts.