Ergebnisse der SWOT-Analyse aufbereiten und darstellen

Indikatoren zur Visualisierung in der SWOT-Analyse

In einem solchen Profil kann auch die Stärke der Einflussfaktoren aus dem Umfeld sichtbar gemacht werden. Diese lässt sich dann in Bezug auf Chancen (statt Stärken) und Risiken (statt Schwächen) in einer Profillinie abbilden.

Mit diesen Darstellungen müssen Sie begründen, warum die Indikatoren und Kennzahlen für einen Leistungsvergleich maßgeblich sind. Sie erklären, inwiefern sie ein Maß dafür sind, wie sich das Unternehmen in Zukunft strategisch entwickeln kann und wie es erfolgreich bleibt oder wird. Manchmal ist es hilfreich, nicht nur den aktuellen Wert einer Kennzahl darzustellen, sondern den Verlauf in der Vergangenheit aufzuzeigen und Trends und die Entwicklung in Zukunft abzuschätzen.

Eine Alternative zu Indikatoren und messbaren Kennzahlen sind Punktbewertungen (Noten) oder Rangfolgen, die sich ebenfalls in Zahlen und in Diagrammen abbilden lassen. Hier müssen Sie aufzeigen, wie Sie zu der jeweiligen Note oder Rangfolge kommen. Sie erklären, wer bewertet hat, wie bewertet wurde und wie zuverlässig die Bewertung ist. Dazu können Sie beispielsweise Kunden oder Experten befragen oder einen Workshop mit Stakeholdern durchführen. Sie erklären mit den Erläuterungen zur SWOT-Analyse, wie Sie methodisch vorgegangen sind, um die Bewertungen zu erhalten.

Wichtig ist, dass die Bewertung einen Bezug zur Strategieplanung hat, also Maßnahmen gefunden werden können, die gute Bewertungen für die Zukunft absichern und schlechte verbessern helfen. Außerdem muss sichtbar werden, dass die Bewertungen einen Bezug zum Unternehmenserfolg haben.