Excel-Tool für Projektaufgaben, Kostenplanung und Projektablauf

Projekt und Aufgabenplan sortieren

Sie können in dieser Tabelle alle Aufgaben nach und nach erfassen, indem Sie einfach neue Aufgaben am Ende der Tabelle einfügen. Verlängern Sie dazu mit TABULATOR-Taste in der letzten Zeile des bestehenden Projektstrukturplans die Tabelle; Sie erkennen die letzte Zeile an einem kleinen Dreieck im letzten Feld der Spalte H (rechts unten). Wenn die neuen Aufgaben, die Sie am Ende einfügen, schon vorher durchgeführt werden sollen, dann steuern Sie dies über die Vergabe der Nummer in den Spalten C, D und E und danach durch Drücken der Funktion SORTIEREN (oben im Überschriftbalken).