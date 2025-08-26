Explizites Measure in Power Pivot: Zahlen mit SUM addieren

Im Dialogfenster legen Sie zunächst fest, in welcher Tabelle das Measure gespeichert werden soll. Das Measure „Verkaufte Einheiten“ gehört in diesem Beispiel in die Tabelle tbl_Bestellungen, da dort die Spalte Menge liegt.

Wählen Sie daher im Listenfeld die Tabelle tbl_Bestellungen aus.

Als Nächstes vergeben Sie einen verständlichen Namen. Vergeben Sie einen klaren, beschreibenden Namen. Statt kryptischer Standardnamen wie „Summe von Menge“ sollten Sie das Measure „Verkaufte Einheiten“ nennen. In Pivot-Tabellen wissen Anwender dann sofort, was gemeint ist.

Tipp: Entwickeln Sie eine konsistente Namenskonvention für alle Ihre Measures.

Jetzt geht es an die passende Formel: Überlegen Sie, welche Excel-Funktion würden Sie nutzen, um alle Werte einer Spalte zu addieren?

Sie würden die Funktion SUMME() in Excel einsetzen. In DAX ist die Syntax immer Englisch. Die Funktion lautet also SUM.

Geben Sie daher im Formelfeld die folgende Formel ein:

=sum(tbl_Bestellungen[Menge])

Wichtige Hinweise zur Formeleingabe:

DAX-Funktionen sind immer auf Englisch, auch wenn Sie ein deutsches Excel benutzen.

IntelliSense (die Autovervollständigung in Power Pivot) unterstützt Sie: Beginnen Sie mit „SU“ und Sie sehen sofort die Funktion SUM.

Das Gleiche gilt auch für die Eingabe von Tabellen- oder Spaltenverweisen.

Verweisen Sie in DAX-Formeln immer auf Spalten mit dem Namen der dazugehörenden Tabelle: Tabellenname[Spaltenname].

Im Beispiel ist dies tbl_Bestellungen[Menge].

So vermeiden Sie Verwechslungen, falls mehrere Spalten in unterschiedlichen Tabellen den gleichen Namen haben.

Weiter geht es mit der Überprüfung der Syntax der Formel. Klicken Sie im Dialogfeld auf Formel überprüfen, um sicherzustellen, dass die Syntax korrekt ist. Fehler werden sofort angezeigt.

Noch bevor Sie das Measure speichern, legen Sie das Format fest. Vorteil: Sie müssen das Format später nicht in jeder Pivot-Tabelle erneut einstellen. Für das Beispiel wählen Sie Zahl > Dezimalzahl > Tausendertrennzeichen > 2 Dezimalstellen.

Im letzten Schritt speichern Sie das Measure, indem Sie das Dialogfeld durch Klick auf OK schließen.