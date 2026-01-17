Filterkontexte in Power Pivot analysieren und verstehen

Das Problem: Wie funktioniert das mit den Filtern bei Power Pivot?

Kaum ein Thema sorgt in Power Pivot für so viel Verwirrung wie der Filterkontext.

Viele Anwender erleben Situationen wie diese:

Ein Measure liefert im Gesamtergebnis einen anderen Wert als erwartet.

Die Summe der Zeilen entspricht nicht dem Gesamtergebnis.

Ein Slicer beeinflusst eine Kennzahl, ein anderer scheinbar nicht.

Ein Measure funktioniert in einer Tabelle, aber nicht im Diagramm.

Sehr häufig lautet die Schlussfolgerung vorschnell: Das Measure ist falsch.