Flexiblere Jahresberechnungen mit DATESYTD

Mit der Funktion TOTALYTD können Sie schnell kumulierte Werte seit Jahresbeginn berechnen – zum Beispiel den Umsatz bis zum aktuellen Monat. TOTALYTD ist praktisch, weil es „alles in einem Schritt“ erfolgt.

Sobald Sie von der Standardberechnung abweichen möchten – etwa ein Geschäftsjahr berücksichtigen, zusätzliche Bedingungen einfügen oder komplexere Berechnungen durchführen –, stoßen Sie an Grenzen.

Die Lösung für flexible kumulierte Berechnungen ist DATESYTD. Mit dieser Funktion erhalten Sie mehr Gestaltungsmöglichkeiten, da sie Ihnen nicht direkt ein Ergebnis liefert, sondern eine Datumsmenge zurückgibt. Diese können Sie in eigenen Berechnungen weiterverwenden.