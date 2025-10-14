Gleitende Zeiträume mit DATESINPERIOD analysieren

Rollierende Datenanalyse

Zeitreihen sind das Herzstück jeder betriebswirtschaftlichen Analyse. Egal ob Umsatz, Absatz oder Kosten – in der Praxis interessiert selten nur der einzelne Monat oder das abgeschlossene Jahr.

Viel spannender ist die Frage: Wie entwickelt sich eine Kennzahl im Zeitverlauf?

Genau dafür sind sogenannte Rolling Periods (auf Deutsch: gleitende Zeiträume) da. Mit Rolling Periods können Sie Trends über einen fortlaufenden Zeitraum hinweg betrachten, etwa den Umsatz der letzten 12 Monate oder den Durchschnitt der letzten 6 Monate.

Sie zeigen also nicht nur Momentaufnahmen, sondern liefern ein laufendes Bild Ihrer Unternehmensentwicklung – ideal für Forecasts, Trendanalysen und die strategische Steuerung.