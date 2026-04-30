Gruppierungen mit Pandas – Daten zusammenfassen und auswerten mit Python in Excel

Datensatz laden und Umsatz berechnen

Wir arbeiten für die folgenden Beispiele wieder mit einem Datensatz und laden diesen in den DataFrame.

umsatz = xl("Umsatzdaten_Filter[#Alle]", headers=True)

umsatz["Umsatz"] = umsatz["Preis"] * umsatz["Verkaufsmenge"]

umsatz

Hinweis zu den Spalten: Die folgenden Beispiele setzen Spalten wie „Land“, „Produkt“, „Stadt“, „Kunde“ und „Vertriebskanal“ voraus. Falls Ihr Datensatz diese nicht enthält, passen Sie die Spaltennamen einfach an.