Implizite Measures in Power Pivot

Damit haben Sie den ersten direkten Kontakt mit DAX – auch wenn Sie selbst noch keine Zeile oder Formel programmiert haben.

Excel erstellt implizite Measures mit den Standardaggregationen, die Sie aus PivotTables kennen. Typische implizite Measures sind zum Beispiel:

Summe (zum Beispiel Summe von Umsatz)

Anzahl (zum Beispiel Anzahl von Bestellungen)

Durchschnitt (zum Beispiel Durchschnitt von Positionen pro Bestellung)

Minimum oder Maximum (zum Beispiel Kunde mit minimalem oder maximalem Umsatz)

Jedes Mal, wenn Sie ein Feld in den Wertebereich ziehen und dort anpassen, legt Excel im Hintergrund ein implizites Measure mit der passenden Formel an.

Die jeweiligen Measures wählen Sie aus, indem Sie den Eintrag im Wertebereich anklicken und die Funktion Wertfeldeinstellungen… wählen.