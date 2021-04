Information und Dokumentation für den Notfall im Unternehmen

Der Notfallordner als zentrales Dokument

Der Notfallordner ist das zentrale Instrument Ihrer Voraussicht und Notfallplanung. Er enthält – Schritt für Schritt zusammengetragen – alle Informationen, Verfügungen und Vollmachten, die für den Fortbestand und den Fortgang Ihres Unternehmens nötig sind. Reibungslos wird Ihr Ausfall bestimmt nicht sein, aber alle Prozesse werden so schnell wie möglich wieder geregelt ablaufen können. Nun ist es wichtig, dass davon auch alle Stakeholder, Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner, überzeugt sind. Deshalb muss vor und mit Eintreten des Notfalls die Informationspolitik zum Notfall geregelt werden.

In den Schritten 1 bis 4 geht es darum, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und die grundlegenden Fragen zu klären, Vorkehrungen für das operative Tagesgeschäft treffen und die langfristige Weiterführung des Unternehmens zu planen. Die Erläuterungen dazu finden Sie in den vorigen Abschnitten dieses Handbuch-Kapitels. Damit haben Sie alles geregelt. Nun müssen Sie dafür sorgen, dass die betroffenen Personen wissen, was im Notfall zu tun ist. Und besonders wichtig ist: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Unternehmens sowie Kunden, Lieferanten und andere Partner wissen, dass für den Notfall vorgesorgt ist.