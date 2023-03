Bestandteile der Inventurliste

Eine Inventurliste ist in der Regel so angelegt, dass die folgenden Daten separat voneinander – für jede Artikelart einzeln – erfasst werden können:

Artikelnummer

Artikelbezeichnung

Inventarnummer

Menge: Stückzahl, Gewicht, Volumen oder Größe – je nach Art

Wert (Einzelwert und Gesamtwert)

In welcher Form die Menge eines Artikels erfasst wird, hängt immer von der Art des Artikels ab. Produkte oder Bauteile werden im Allgemeinen in „Stück“ gemessen. Geringwertige Teile wie Schrauben können auch mit ihrem Gewicht in „kg“ erfasst werden. Flüssigkeiten oder vergleichbare Materialien werden in Volumeneinheiten wie „l“ (Liter) erfasst. Für Gebäude kann die Anzahl der Gebäude oder die Nutzfläche in „qm“erfasst werden.

Für die gewählte Mengeneinheit sollte es einen Preis oder Wert geben. Denn Sie multiplizieren für die wertmäßige Bestandsliste und die Bilanz die Menge mit ihrem Preis pro Mengeneinheit.