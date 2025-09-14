Kalendertabellen in Power Pivot anlegen und nutzen

Warum eine Kalendertabelle unverzichtbar ist

Eine Kalendertabelle ist eine spezielle Tabelle im Power-Pivot-Datenmodell, die jeden Tag eines Zeitraums genau einmal enthält – vom angegebenen Start- bis zum Enddatum.

Viele DAX-Funktionen wie SAMEPERIODLASTYEAR, TOTALYTD, DATESINPERIOD greifen auf diese Tabelle zurück. Nur wenn eine solche Referenz besteht, weiß DAX, wie die einzelnen Zeiträume miteinander in Beziehung stehen.

Eine Kalenderlogik wie „Vorjahr“, „letzter Monat“ oder „bis heute“ lässt sich ohne eine zusammenhängende Datumsspalte nicht korrekt berechnen.

Wichtig: Die Spalte mit den Datumswerten dient als Primärschlüssel der Kalendertabelle!

Über eine Beziehung wird diese Spalte mit den Datumsfeldern in den Faktentabellen wie dem Bestelldatum in der Tabelle tbl_Bestellungen verknüpft.

Damit liefert die Kalendertabelle den Rahmen, in dem alle zeitbezogenen Berechnungen ablaufen.