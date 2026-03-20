Kennzahlen der explorativen Datenanalyse mit Pandas

Gerade in der Praxis stammen Daten häufig aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel aus ERP-Systemen, CRM-Systemen oder anderen Datenbanken. Beim Export nach Excel können dabei Datentypen falsch interpretiert werden oder Daten enthalten unerwartete Werte. Eine standardisierte, explorative Analyse hilft, typische Probleme frühzeitig zu erkennen.

In Excel lassen sich viele der genannten Fragen beantworten – allerdings meist nur mit mehreren Formeln oder manuellen Zwischenschritten.

Python und die Bibliothek Pandas bieten hierfür einige sehr leistungsfähige Funktionen. Mit wenigen Befehlen lassen sich Struktur, Datentypen und statistische Kennzahlen eines Datensatzes schnell ermitteln.