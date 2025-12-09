Komplexe Excel-Formeln verstehen und erklären

0 Artikel
Excel mit ChatGPTKomplexe Excel-Formeln verstehen und erklären

Wie ChatGPT aus undurchsichtigem Formelchaos klare Logik macht. Formeln werden Schritt für Schritt erklärt und bessere Lösungen vorgeschlagen.

Das Problem

In nahezu jedem Unternehmen gibt es Excel-Dateien, die über Monate oder Jahre gewachsen sind. Unterschiedliche Mitarbeitende haben daran gearbeitet, Anforderungen wurden mehrmals geändert, neue Bedingungen hinzugefügt, Sonderfälle eingebaut – ohne Struktur, ohne Dokumentation.

Typisch ist:

  • Der Ersteller der Datei ist nicht mehr im Unternehmen.
  • Die Formel ist so verschachtelt, dass kaum jemand sie anfasst.
  • Jede Änderung dauert ewig und ist riskant.
  • Jeder hat „Respekt“ vor der Formel.
  • Im schlimmsten Fall hängt ein Monatsbericht oder eine KPI davon ab.

Solche Formeln sind im Controlling, Vertrieb, Einkauf und Reporting Alltag. ChatGPT kann in solchen Situationen hilfreich sein:

  • Es erklärt die Formel logisch.
  • Es zerlegt komplexe Bedingungen.
  • Es erkennt Fehler und Redundanzen.
  • Es baut die Formel neu und wartbar.
  • Es modernisiert alte Excel-Logik.
  • Es reduziert die Fehlergefahr.

Das macht ChatGPT zu einem echten „Forensik-Tool“ für Excel.

Beispiel-Datenbasis – Bewertung einer Geschäftschance

Wir verwenden den folgenden Beispieldatensatz, wie er im Vertrieb oder Business Development häufig vorkommt.

Ziel: Eine Bewertung von Geschäftschancen oder Kundenqualität, basierend auf

  • Umsatz
  • Anzahl der Kontakte
  • Status

Die Bewertung folgt klaren Geschäftsregeln:

  1. Wenn Status ≠ aktiv → „IGNORIEREN“
  2. Wenn Umsatz ≥ 150.000 → „A++“
  3. Wenn Umsatz ≥ 100.000 und Kontakte ≥ 10 → „A+“
  4. Wenn Umsatz ≥ 100.000 → „A“
  5. Wenn Umsatz ≥ 50.000 → „B“
  6. Wenn Umsatz < 50.000 → „C“

Diese Logik ist simpel – aber die Umsetzung in Excel ist es nicht.

Die typische Excel-Realität – verschachtelte WENN-Kaskaden

Ein Mitarbeiter hat diese Formel geschrieben:

=WENN(C2<>"aktiv";"IGNORIEREN"; WENN(A2>=150000;"A++"; WENN(UND(A2>=100000;B2>=10);"A+"; WENN(A2>=100000;"A"; WENN(A2>=50000;"B";"C")))))

Woher stammt so eine Formel?

  • gewachsene Datei
  • Schnelllösung, nie refaktoriert
  • Änderungen „obendrauf gesetzt“
  • dringendes Reporting
  • fehlender Überblick
  • mangelndes Wissen über moderne Excel-Funktionen

Welche Probleme hat diese Lösung?

  • komplexe Verschachtelung
  • kaum lesbar
  • schwer erweiterbar
  • typisches „Klammerchaos“
  • Gefahr von Logikfehlern
  • unklare Reihenfolge der Bedingungen
  • jede Änderung ist riskant

Excel-Profis wissen: WENN-Verschachtelungen sind eine der größten Fehlerquellen in Excel-Dateien. Genau hier setzt ChatGPT an.

Die klassische Vorgehensweise ohne ChatGPT

Wie gehen Mitarbeitende normalerweise vor?

  • Formel markieren und Klammern zählen
  • Hilfsspalten anlegen, um jede Bedingung einzeln zu prüfen
  • die Formel in Textform kopieren und manuell umbrechen
  • „Try & Error“ bei Ausbesserungen
  • im Internet nach Teilen der Formel suchen
  • Kollegen fragen
  • Teile der Formel löschen, um Logik zu testen

Diese Vorgehensweise kostet Zeit, erhöht die Fehlergefahr, ist nicht dokumentiert und schwer reproduzierbar. ChatGPT löst das Problem in Sekunden.

Die elegante ChatGPT-Vorgehensweise – Schritt für Schritt

Sie kopieren die Formel und sagen:

„Bitte erkläre mir die Formel … Schritt für Schritt verständlich und strukturiere sie anschließend neu.“

ChatGPT zerlegt die Formel in logisch sortierte Regeln.

Ihre Originalformel lautet:

=WENN(C2<>"aktiv";"IGNORIEREN"; WENN(A2>=150000;"A++"; WENN(UND(A2>=100000;B2>=10);"A+"; WENN(A2>=100000;"A"; WENN(A2>=50000;"B";"C")))))

ChatGPT erklärt nun Schritt für Schritt die einzelnen WENN-Bedingungen und ihre Auswirkungen. Dann erhalten Sie eine neu strukturierte und besser lesbare Version. So lässt sich die verschachtelte Logik leichter nachvollziehen:

=WENN(C2<>"aktiv";"IGNORIEREN";
    WENN(A2>=150000;"A++";
       WENN(UND(A2>=100000;B2>=10);"A+";
            WENN(A2>=100000;"A";
               WENN(A2>=50000;"B";"C")
            )
        )
    )
)

Zusätzlich erhalten Sie eine modernere, übersichtlichere Variante mit WENNS(). Damit können Sie die Notwendigkeit der Verschachtelung reduzieren:

=WENN(
    C2<>"aktiv";"IGNORIEREN";
    WENNS(
        A2>=150000;"A++";
       UND(A2>=100000;B2>=10);"A+";
       A2>=100000;"A";
        A2>=50000;"B";
        WAHR;"C"
    )
)

  • Die äußere WENN-Abfrage behandelt weiterhin den „aktiv/ignorieren“-Teil.
  • Innerhalb von WENNS werden die Fälle von oben nach unten geprüft, bis die erste Bedingung WAHR ist.
  • WAHR;"C" ist der „Auffangfall“, wenn keine der vorherigen Bedingungen zutrifft.

Hintergrundwissen zu WENNS():

  • Mehrere Bedingungen ohne Verschachtelungen
  • Jede Bedingung ist ein logischer Block
  • Leicht verständlich für Einsteiger
  • Kein Klammerchaos
  • Best Practice für Prioritätslogiken

WENNS() ist ideal für Dashboards und Reports.

Häufige Fehler, die ChatGPT zuverlässig findet

Fehler 1: Reihenfolge falsch

Wenn man Regeln falsch sortiert, kann eine Bedingung immer „zuerst“ greifen. ChatGPT erkennt und erklärt solche logischen Fallen.

Fehler 2: Überlappende Bedingungen

Zum Beispiel: „≥ 150.000“ und „≥ 100.000“. ChatGPT weist darauf hin, warum die Ordnung entscheidend ist.

Fehler 3: Bedingung ist nie erreichbar

Wenn zum Beispiel „UND(A2>=100000;B2>=10)“ unter einer Bedingung steht, die schon alles abdeckt. ChatGPT findet das.

Fehler 4: Datentypen nicht sauber (Text statt Zahl)

ChatGPT prüft automatisch:

  • Ist A2 eine Zahl?
  • Muss man WERT(A2) nutzen?
  • Sind Tausenderpunkte problematisch?

Fehler 5: Zu viele verschachtelte Bedingungen

ChatGPT schlägt Alternativen vor mit:

  • WENNS
  • LET
  • Power Query
  • VBA

Erweiterungsmöglichkeiten – ChatGPT als Optimierungs-Engine

Wenn Sie ChatGPT fragen:

„Erweitere die Formel um die Kategorie ‚A+++‘ bei Kontakten ≥ 20.“

ChatGPT prüft dann die Priorität, fügt neue Bedingungen ein, beachtet die Reihenfolge, aktualisiert LET- und WENNS-Version und erklärt die Logik.

Weitere Varianten:

  • Ausgabe als Zahl statt Text
  • Risikoanalyse (zum Beispiel fehlende Werte)
  • Dokumentation erzeugen
  • Versionskommentar schreiben
  • Bedingte Formatierung hinzufügen
  • Power-Query-Pendants erzeugen
  • VBA-Version zur Automatisierung

Fazit

Dieser Beitrag demonstriert eines der mächtigsten Anwendungsfelder von ChatGPT in Excel. ChatGPT 

  • erklärt komplexe Formeln verständlich,
  • baut alte Formeln in moderne Versionen um,
  • findet Fehler und logische Fallen,
  • macht riskante Formeln wartbar und sicher,
  • dokumentiert die Logik direkt mit.

Für Unternehmen bedeutet das:

  • weniger Fehler
  • besseres Verständnis
  • weniger Einarbeitungszeit
  • stabilere Reports
  • höhere Datenqualität
  • weniger Frust
  • mehr Zeit für echte Analyse
