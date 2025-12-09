Komplexe Excel-Formeln verstehen und erklären

Die elegante ChatGPT-Vorgehensweise – Schritt für Schritt

Sie kopieren die Formel und sagen:

„Bitte erkläre mir die Formel … Schritt für Schritt verständlich und strukturiere sie anschließend neu.“

ChatGPT zerlegt die Formel in logisch sortierte Regeln.

Ihre Originalformel lautet:

=WENN(C2<>"aktiv";"IGNORIEREN"; WENN(A2>=150000;"A++"; WENN(UND(A2>=100000;B2>=10);"A+"; WENN(A2>=100000;"A"; WENN(A2>=50000;"B";"C")))))

ChatGPT erklärt nun Schritt für Schritt die einzelnen WENN-Bedingungen und ihre Auswirkungen. Dann erhalten Sie eine neu strukturierte und besser lesbare Version. So lässt sich die verschachtelte Logik leichter nachvollziehen:

=WENN(C2<>"aktiv";"IGNORIEREN";

WENN(A2>=150000;"A++";

WENN(UND(A2>=100000;B2>=10);"A+";

WENN(A2>=100000;"A";

WENN(A2>=50000;"B";"C")

)

)

)

)

Zusätzlich erhalten Sie eine modernere, übersichtlichere Variante mit WENNS(). Damit können Sie die Notwendigkeit der Verschachtelung reduzieren:

=WENN(

C2<>"aktiv";"IGNORIEREN";

WENNS(

A2>=150000;"A++";

UND(A2>=100000;B2>=10);"A+";

A2>=100000;"A";

A2>=50000;"B";

WAHR;"C"

)

)

Die äußere WENN-Abfrage behandelt weiterhin den „aktiv/ignorieren“-Teil.

Innerhalb von WENNS werden die Fälle von oben nach unten geprüft, bis die erste Bedingung WAHR ist.

WAHR;"C" ist der „Auffangfall“, wenn keine der vorherigen Bedingungen zutrifft.

Hintergrundwissen zu WENNS():

Mehrere Bedingungen ohne Verschachtelungen

Jede Bedingung ist ein logischer Block

Leicht verständlich für Einsteiger

Kein Klammerchaos

Best Practice für Prioritätslogiken

WENNS() ist ideal für Dashboards und Reports.